Энергокомплекс Подмосковья представил программу развития на РЭН

сегодня в 16:34

На полях международного форума «Российская энергетическая неделя» энергокомплекс Московской области представил комплексную программу технологического и организационного развития, включающую как практические шаги, так и стратегические законодательные инициативы. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

«Россети Московский регион» заключили соглашение о сотрудничестве с «РКБ «Глобус», одним из ведущих конструкторских бюро в области разработки автоматизированных систем и зарядной инфраструктуры. Партнерство направлено на внедрение передовых решений в электросетевой комплекс столичного региона, что соответствует курсу на цифровую трансформацию, озвученному генеральным директором компании Александром Пятигором на конференции «Территория энергетического диалога».

Важным элементом программы стала работа с кадровым резервом. АО «Мособлэнерго» организовало серию профориентационных мероприятий для более чем 100 старшеклассников, что способствует популяризации ТЭК и формированию будущего поколения энергетиков.

Центральным событием стало выступление министра энергетики Московской области Сергея Воропанова на Комиссии Госсовета РФ. В докладе были представлены итоги реформы территориальных сетевых организаций и пакет законодательных предложений, включающий:

введение льготной ипотеки (6%) для работников энергетики.

механизмы консолидации сетевого комплекса.

сокращение ширины просек для ЛЭП с 10 до 3 метров.

распространение льготного кредитования на ТСО, принадлежащие субъектам РФ.

«Предложенные меры позволят сформировать единую, технологически связанную и финансово устойчивую электросетевую инфраструктуру», – резюмировал Сергей Воропанов.

Участие в РЭН подтвердило статус Подмосковья как одного из самых активных и прогрессивных регионов в сфере развития электроэнергетики.

Таким образом, энергокомплекс Московской области продемонстрировал на РЭН сбалансированный подход, сочетающий инвестиции в инновации, заботу о будущих кадрах и системную работу по совершенствованию отраслевого законодательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.