Энергетики заменят более 2 тыс изоляторов на юге Подмосковья в 2024 г

Специалисты компании «Россети Московский регион» завершили плановые ремонтные работы на воздушной линии 35 кВ «Елизарово-Асаново» в городском округе Домодедово, в ходе которых провели замену 57 изоляторов, установили около 40 птицезащитных устройств и 80 гасителей вибрации, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В ближайшее время аналогичные плановые работы будут проведены на воздушных линиях: 110 кВ «Ляхово-Новодомодедово», 110 кВ «Михайловская-Пурлово 1 с отп.», 110 кВ «ТЭЦ-17-Лужники 2», 110 кВ «Ваулово — Лебедево с отп.», 110 кВ «Пущино — Таруса I цепь». Выполнение этих работ позволит повысить запас прочности электросетей, питающих потребителей городских округов: Домодедово, Ступино, Серпухов, Кашира, и улучшит надежность электроснабжения потребителей.

Всего же на юге Подмосковья в 2024 году будет произведена замена более двух тысяч изоляторов и 24 опор, свыше 20 км грозотроса на воздушных линиях различного класса напряжения: от 35 до 220 кВ.

Реализация ремонтной программы является одним из важнейших направлений деятельности компании «Россети Московский регион» и направлена на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.