Энергетики Загорской ГАЭС усилили контроль за техсостоянием напорных водоводов

Специалисты Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») в Сергиево-Посадском округе повысили уровень контроля за техническим состоянием напорных водоводов, установив дополнительные контрольно-измерительные приборы. Работы выполнены в рамках производственной программы технического перевооружения и реконструкции гидроэлектростанции. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

«Установка дополнительного контрольно-измерительного оборудования позволила существенно повысить надежность и безопасность эксплуатации напорных водоводов — ключевых гидротехнических сооружений станции», — отмечает директор Загорской ГАЭС Виктор Жизневский.

Шесть напорных водоводов играют ключевую роль в функционировании гидроузла Загорской ГАЭС, обеспечивая пропуск воды между верхним и нижним водохранилищами. Протяженность каждого водовода достигает 724 м, а внутренний диаметр — 7,5 м. Конструктивно нитка водоводов состоит из 19 массивных сталежелезобетонных секций массой 150 тонн каждая.

Для повышения точности и оперативности мониторинга автоматизированная система диагностического контроля гидротехнических сооружений (АСДК ГТС) станции была оснащена дополнительным измерительным оборудованием. Всего установлено 52 измерительных устройства отечественного производства, включая наклономеры, щелемеры и датчики линейных перемещений.

Новые приборы постоянно контролируют состояние компенсаторных секций водоводов, регистрируя даже незначительные изменения вертикальных перемещений и иных деформаций. Получаемые данные автоматически поступают в единую информационную-диагностическую систему «БИНГ», которая обрабатывает показатели и предупреждает персонал о любых отклонениях от нормативных значений.

«Повышение надежности и безопасности объектов энергоинфраструктуры — это приоритет. Принятые на Загорской ГАЭС меры по оснащению ключевых гидротехнических сооружений станции, напорных водоводов, дополнительным контрольно-измерительным оборудованием уже позволили существенно повысить надежность и безопасность их эксплуатации», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

