Энергетики ввели допмеры в дни выборов на избирательных участках Подмосковья

Специалисты «Мособлэнерго» ввели дополнительные меры для обеспечения надежного электроснабжения 436 избирательных участков в дни проведения выборов депутатов органов местного самоуправления в восьми городских и муниципальных округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В период проведения голосования с 12 по 14 сентября 2025 года будут отменены все плановые и ремонтные работы на объектах компании, снабжающих электроэнергией здания, в которых расположены избирательные пункты.

В целях оперативного реагирования на возможные нарушения нормального режима работы объектов электросетевого хозяйства «Мособлэнерго», обеспечения гарантированного электроснабжения зданий и помещений избирательных комиссий и участков в компании запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

На территории обслуживания «Мособлэнерго» проведена дополнительная проверка состояния объектов, от которых осуществляется электроснабжение пунктов проведения выборов; сформированы и проинструктированы дежурные выездные бригады; к оперативному реагированию подготовлены передвижные дизельные электростанции. Предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов.

Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения потребителей с 8:00 12 сентября до 8:00 15 сентября 2025 года ограничены плановые работы и отключения в районах, в которых расположены избирательные участки.

Для предотвращения и оперативного устранения технологических нарушений на круглосуточном дежурстве в компании находится 66 бригад. При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 349 бригад (1,4 тыс. работников) и 568 единиц спецтехники, в том числе 141 передвижная дизельная электростанция суммарной мощностью 47 МВт.

Телефон горячей линии «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.