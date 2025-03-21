Энергетики усилят защиту 11 подмосковных ЛЭП от грозовых перенапряжений

Энергетики «Россети МР» — МЭС центра приступили к замене выработавшего ресурс грозотроса на магистральных линиях электропередачи Московской области. Работы проводятся на объектах, которые участвуют в выдаче мощности Конаковской ГРЭС и ГРЭС-3 имени Р. Э. Классона, а также обеспечивают энергетические связи Подмосковья с Рязанской и Владимирской областями. Мероприятия повысят надежность транзитов в предстоящий грозовой сезон, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Всего планируется заменить более 100 км грозотроса на линиях, расположенных в Солнечногорске, Воскресенске, Богородском, Раменском, Рузском и Орехово-Зуевском округах. Используются материалы российского производства, характеризующиеся высокой прочностью и устойчивостью к коррозии.

Грозотрос предназначен для защиты ЛЭП от прямых ударов молний и связанных с ними перенапряжений. Его своевременная замена позволяет минимизировать риски нештатных ситуаций и перебоев в электроснабжении потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.