Энергетики ремонтируют объекты в Рузском округе

2 ноября с 9:00 до 12:00 не будет света в Рузе на улице Социалистической, в деревнях Денисиха и Сафониха.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион»в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

Плановые отключения электроэнергии проводятся для проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электросетевого хозяйства. Это необходимо для поддержания надежного электроснабжения потребителей и обеспечения безопасности эксплуатации электрооборудования.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.