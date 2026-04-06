Энергетики провели уроки электробезопасности в Щелкове и Реутове

Специалисты «Мособлэнерго» в конце марта провели уроки электробезопасности для школьников и дошкольников в Реутове и Щелкове. Занятия посетили более 40 детей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Тематические уроки «Электричество – не игрушка!» прошли для учеников четвертых классов школы № 7 на улице Гагарина в Реутове и воспитанников подготовительных групп детского сада № 63 на Космодемьянской улице в Щелкове.

Специалисты Щелковского филиала компании рассказали детям о потенциальных опасностях электричества и последствиях несоблюдения правил безопасности. Особое внимание уделили поведению вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, а также безопасному использованию бытовых электроприборов и основам первой помощи при несчастных случаях.

Теоретическую часть закрепили разбором практических ситуаций и наглядными опытами с электрическим разрядом. В завершение энергетики провели мастер-классы по применению средств индивидуальной защиты и вручили детям памятные сувениры.

Занятия по профилактике детского электротравматизма компания проводит с 2014 года. Ежегодно в них участвуют более трех тысяч школьников. В рамках весеннего сезона, который продлится с марта по май, планируется провести свыше 100 уроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.