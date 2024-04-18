Энергетики приступили к расчистке охранных зон ЛЭП на территории Подмосковья

С начала года на территории Московской области в зоне обслуживания «Мособлэнерго» расчищено 16,67 га охранных зон воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ. Работы проводятся в рамках программы капитального ремонта, реализуемой в компании. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Наибольшие объемы мероприятий по расчистке охранных зон в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами персонала филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями. В ходе работ также проводится утилизация порубочных остатков.

Всего до конца года запланировано расчистить от древесно-кустарниковой растительности 103 га вдоль линий электропередачи. Наибольшие объемы работы запланированы вдоль высоковольтных трасс в Орехово-Зуевском округе — 22,8 га, округе Пушкинский — 20,8 га, Воскресенске — 12,4 га.

Опиловка крон деревьев и кустарника необходима для безопасной эксплуатации, сохранности и надежности работы электросетей, их эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электроэнергетики.

Расчистка и опиловка деревьев производится в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением правительства РФ от 24.09.2009 № 160 и правилами устройства электроустановок, определяющими допустимые расстояния от проводов ЛЭП до крон деревьев и кустарников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.