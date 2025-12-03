Энергетики поучаствовали в акции «ГИА. Осознанность. Профориентация» в Красногорске

Представители «Мособлэнерго» приняли участие в масштабной региональной акции «ГИА. Осознанность. Профориентация», которая была проведена в конце ноября во Дворце культуры в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Мероприятие собрало почти 2,5 тыс. участников — учеников 8–11-х классов, их родителей, руководителей крупнейших предприятий и вузов Московской области и соседних регионов, а также социальных партнеров акции. Общественная инициатива направлена на помощь школьникам в осознанном выборе предметов для государственной итоговой аттестации и будущей профессии.

«Мособлэнерго», как одну из крупнейших электросетевых компаний Подмосковья, на мероприятии представляла делегация, возглавляемая директором Красногорского филиала компании Романом Толстовым. Энергетики представили интерактивный стенд и раздаточные материалы, приняли участие в тематической выставке и мастер-классах, отвечали на вопросы школьников и родителей, в том числе о поддержке компании при получении электротехнических профессий, возможности прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства, особенностях работы в современной электроэнергетике и перспективах отрасли. Специалисты компании рассказали о востребованных профессиях, целевом обучении и карьерных возможностях для выпускников. В рамках предпрофессиональных классов участникам акции были продемонстрированы презентационные видеоролики о деятельности компании и актуальных задачах российской энергетики.

Акция стала своеобразным мостом между школой и будущей профессией. Старшеклассники получили уникальную возможность напрямую пообщаться с работодателями, задать вопросы и увидеть реальные перспективы развития в интересующих их областях экономики.

В целях популяризации профессии энергетика и трудоустройства молодых специалистов представители «Мособлэнерго» в течение года участвуют во встречах со школьниками и студентами, днях открытых дверей учебных заведений и фестивалях профессий, проводимых в городских округах Подмосковья. Для студентов проводятся экскурсии во всех филиалах Общества, и предоставляется возможность прохождения производственной практики.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.