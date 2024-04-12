Энергетики построили ЛЭП для объекта торговли в Истре

Эксперты «Мособлэнерго» осуществили присоединение нового потребителя к электрическим сетям в Истре. Для этого была построена линия электропередачи в районе улицы Ленина, чтобы обеспечить технологическое присоединение торгового объекта с мощностью электроснабжения 150 кВт, сообщает пресс-служба Минэнерго региона

На расстоянии от трансформаторной подстанции ТП-763 до объекта заявителя были установлены четыре опоры и проложены 135 метров самонесущего изолированного провода. Эти работы были выполнены в рамках исполнения договора о технологическом присоединении.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» осуществляет подключение к электрическим сетям как физических, так и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Присоединение проводится в случаях первичного присоединения устройств к сети компании, увеличения мощности трансформатора, изменения категории надежности устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.



Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.



В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.