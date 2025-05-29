Энергетики подвели итоги проверки Ростехнадзора на энергообъектах Подмосковья

28 мая в аппарате управления «Мособлэнерго» состоялось рабочее совещание с подведением итогов проверки, проведенной Ростехнадзором на обслуживаемых компанией объектах электросетевого хозяйства. Проверка была организована в связи с произошедшими в Московском регионе в период майских праздников серьезными неблагоприятными метеорологическими явлениями, в результате которых имели место многочисленные отключения в электросетях энергосетевых компаний Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Внеплановая проверка электросетевых объектов двух филиалов «Мособлэнерго» была проведена Центральным управлением Ростехнадзора в период с 15 по 28 мая 2025 года в соответствии с требованием Прокуратуры Московской области. Представители федерального органа исполнительной власти посетили с проверкой Истринское и Клинское производственные отделения и Солнечногорский сетевой участок Красногорского филиала и производственные отделения Сергиево-Посадского филиала компании в Сергиевом Посаде и Талдоме.

Руководство проверкой осуществлял заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Московской области Сергей Осетров. К мероприятию были привлечены государственные инспекторы Ростехнадзора по Московской, Костромской, Ярославской и Тверской областям.

По результатам проверки существенных нарушений выявлено не было, более половины замечаний компетентных органов были устранены непосредственно в ходе проверки. В отношении остальных составлен план и обозначены сроки устранения замечаний.

Из-за мощного циклона с рекордным для мая снегопадом, прошедшем в Московском регионе в ночь на 2 мая, в зоне обслуживания «Мособлэнерго» было зафиксировано 162 технологических нарушения в сетях 6-10 кВ и 720 заявок по сетям 0,4 кВ. В компании был введен режим повышенной готовности, проведена мобилизация имеющихся сил и средств для устранения технологических нарушений. Всего в период со 2 по 5 мая было задействовано 302 бригады (2 366 человека) и 348 единиц техники, включая 113 передвижных электростанций.

После завершения работ на объектах компании, специалисты «Мособлэнерго» были привлечены к устранению последствий разгула стихии в электросетях других энергосетевых компаний региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.