Энергетики Подмосковья ввели почти 1,3 тыс МВА трансформаторной мощности

Компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» за девять месяцев 2026 года построили и реконструировали 2529 трансформаторных подстанций. Введенная мощность составила почти 1,3 тыс. МВА, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики реализуют инвестиционную программу для повышения качества и надежности электроснабжения Подмосковья. Из 2529 подстанций более 1,1 тыс. модернизировали с заменой силового оборудования, более 1,4 тыс. построили. Также построили и реконструировали почти 3,3 тыс. км линий электропередачи, включая около 1,2 тыс. км воздушных и 273 км кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ.

В марте завершили реконструкцию распределительной трансформаторной подстанции в Видном Ленинского округа. Она снабжает электричеством 26 многоквартирных домов с населением около 4 тыс. человек, два детских сада, два центральных тепловых пункта, две канализационные насосные станции и два водозаборных узла.

В апреле модернизировали ТП-52 на Лопасненской улице в Чехове. От нее получают электроэнергию средняя общеобразовательная школа, детский сад, поликлиника и жилой сектор.

В сентябре обновили РП-30, ТП-29 и ТП-35 в деревне Давыдово Орехово-Зуевского округа. Оборудование 1978 года перенесли из котельной на отдельную площадку. Там смонтировали две блочные комплектные подстанции с четырьмя трансформаторами по 1000 кВА. Объекты обеспечивают работу водозаборного узла, промышленных площадок и котельной, отапливающей 50 многоквартирных домов, где живут более 10 тыс. человек.

«Модернизация энергообъектов идет с прицелом на нужды людей. Особое внимание уделяем социально значимым учреждениям и коммунальным узлам», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Всего в 2026 году «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» планируют построить и реконструировать почти 3,9 тыс. км воздушных и кабельных линий, а также ввести свыше 1,7 тыс. МВА трансформаторной мощности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.