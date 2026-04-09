Энергетики Подмосковья усилили контроль сетей из-за паводка

Энергетики Московской области перешли на усиленный контроль объектов электросетевого хозяйства в период весеннего паводка. В зону возможного подтопления попадают 106 населенных пунктов в 28 округах, наибольшие риски зафиксированы в бассейнах Оки, Клязьмы и Москвы-реки, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Активная фаза паводка связана с обильными осадками и интенсивным снеготаянием. Сложная гидрологическая обстановка сохраняется в Луховицах, Богородском, Раменском, Талдомском округах, Воскресенске, Егорьевске и Истре.

Особое внимание специалисты «Мособлэнерго» уделяют Луховицам, где разлив Оки подтопил 12 участков дорог. В селах Дединово и Ловцы заранее установили и подключили две передвижные дизельные электростанции мощностью по 500 кВт. Резервные источники питания при необходимости обеспечат электроэнергией более 3000 жителей.

Во всех 10 филиалах компании реализуют меры по снижению рисков технологических нарушений. В готовности находятся 158 насосных станций, в том числе 54 мотопомпы, 568 единиц спецтехники и 141 передвижная дизельная электростанция общей мощностью 47 МВт. Круглосуточно дежурят 349 оперативно-выездных бригад, прошедших тренировки для работы в зонах подтопления. Мониторинг оборудования ведет профильная комиссия по утвержденному плану.

«Паводок в Подмосковье — серьезное испытание для энергосистемы. Мы держим на особом контроле ситуацию в округах Луховицы, Талдом, Егорьевск и других, где вода подходит к критическим отметкам. Дизельные электростанции завезены, насосные станции проверены, бригады находятся в режиме 24/7. Главная задача — не допустить, чтобы большая вода оставила людей без электроснабжения», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.