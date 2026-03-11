Энергетики Подмосковья усилили электроснабжение 96 котельных в 2025 году

Энергетики Подмосковья в 2025 году обеспечили 96 котельных дополнительной мощностью 10,5 МВт в 41 округе региона. Работы выполнили компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» в рамках областной программы развития инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Сетевые компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» обеспечили выдачу 10,5 МВт мощности почти ста котельным более чем в 40 городских и муниципальных округах. Большинство объектов подключено по программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Электроэнергия обеспечивает работу насосов, автоматики и систем управления, что напрямую влияет на стабильность теплоснабжения.

«В 2025 году подмосковные энергетики провели масштабную работу по усилению коммунальной инфраструктуры региона. Было обеспечено электроснабжение 96 котельным, что напрямую повлияло на качество теплоснабжения тысяч жителей в 41 городском округе. Мы комплексно подходим к развитию инженерных систем: строим новые линии электропередачи и подстанции, повышаем категорию надежности и модернизируем сети по госпрограмме», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Крупные проекты реализованы в округах Солнечногорск, Волоколамский, Одинцовский, Кашира, Шатура, Дмитровский и Раменский. Здесь построены новые линии электропередачи и трансформаторные подстанции, что позволило предоставить котельным 0,6 МВт дополнительной мощности.

В поселке Литвиново городского округа Щелково возвели распределительный пункт и проложили 100 м кабельных линий напряжением 0,4 кВ. Котельная, обеспечивающая теплом 14 многоквартирных домов, школу, детский сад и дом культуры, получила 0,2 МВт по второй категории надежности с возможностью резервного питания.

В ближайшее время «Россети Московский регион» планируют выдать котельным еще 1,6 МВт в округах Павлово-Посадский, Ступино, Шаховская, Одинцовский, Лосино-Петровский, Красногорск и Солнечногорск. «Мособлэнерго» сопровождает 75 договоров техприсоединения на 28 МВт, в том числе по увеличению мощности и повышению надежности. С конца 2025 года компании получили 36 новых заявок суммарно на 11 МВт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.