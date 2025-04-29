Энергетики Подмосковья разместили более 1,6 тыс плакатов по электробезопасности

«Россети Московский регион» завершили масштабную кампанию по установке 1 650 новых предупреждающих плакатов в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) на территории столичного региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С наступлением весны и майских праздников тысячи жителей Москвы и Подмосковья отправятся на рыбалку. Для того, чтобы предотвратить случаи электротравматизма, новые яркие знаки с надписями: «Внимание ЛЭП! Высокое напряжение 10 000 — 220 000 Вольт. Рыбная ловля вблизи ЛЭП опасна для жизни!» встречают рыбаков у водоемов по всему столичному региону.

Ежегодно из-за пренебрежения правилами электробезопасности и беспечности возникают несчастные случаи с любителями рыбной ловли. Несколько лет назад в Солнечногорске мужчина получил 80% ожогов тела из-за касания удочкой проводов ЛЭП. В Новой Москве травму получил подросток — шестиметровая телескопическая углепластиковая удочка приблизилась к проводам под напряжением 10 тысяч вольт. В поселке Щаповское мужчина рыбачил в непосредственной близости от предупреждающих знаков и задел провод высоковольтной ЛЭП. Результат — искусственная кома.

Опасность представляет не только непосредственное касание проводов. Даже приближение удилища на 1,5 метра к ЛЭП напряжением 110 кВ может быть смертельным: электрическая дуга способна пробить воздушный промежуток, создавая зону растекания электричества до 10 метров от точки касания с землей. Особенно опасны современные углепластиковые удочки, которые отлично проводят ток, а влажная леска и повышенная влажность у воды только увеличивают риск получения электротравмы.

Энергетики напоминают простые правила, которые могут спасти жизнь:

обязательно обращайте внимание на предупреждающие знаки,

выбирайте для рыбалки места вдали от ЛЭП,

переносите удочки в сложенном виде под ЛЭП,

объясните эти правила детям — многие трагедии происходят из-за незнания элементарных норм безопасности.

Компания «Россети Московский регион» ведет постоянную профилактическую работу: проводит уроки электробезопасности в школах, организует информационные кампании в СМИ и соцсетях, регулярно проверяет состояние предупреждающих знаков.

«Наша задача — не только обеспечивать бесперебойное электроснабжение, но и научить жителей безопасно пользоваться благами современной энергетики. Электричество дает комфорт, но требует осознанного отношения. Министерство энергетики и сетевые компании должны объяснять людям правила электробезопасности, а жителям, в свою очередь, необходимо им следовать, чтобы предотвратить несчастные случаи и сделать электричество нашим верным помощником, а не угрозой», — сказал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.