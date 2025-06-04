Энергетики Подмосковья расчистили более 2,9 тыс га охранных зон ЛЭП в 2025 году

С начала года на территории Московской области в зоне обслуживания «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» расчищено от древесно-кустарниковой растительности 2 932 га охранных зон воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

По итогам 5 прошедших месяцев наибольшие объемы работ по опиловке выполнены в Раменском округе, Павлово-Посадском округе и округе Чехов. Мероприятия проводятся в рамках программы капитального ремонта, ежегодно реализуемой компанией в городских и муниципальных округах Подмосковья, где расположены сети компаний.

Опиловка крон деревьев и кустарника необходима для безопасной эксплуатации, сохранности и надежности работы электрических сетей, а также для исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электроэнергетики.

Большая часть мероприятий по расчистке охранных зон традиционно выполняется в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами персонала «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями. В ходе работ также проводится утилизация порубочных остатков.

«Расчистка трасс вдоль ЛЭП является важным элементом профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим данные работы, чтобы минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами. Это особенно актуально в условиях непогоды, когда нагрузка на энергосистему возрастает», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Опиловка крон деревьев и кустарника необходима для безопасной эксплуатации, сохранности и надежности работы электрических сетей, их эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электроэнергетики.

Расчистка и опиловка деревьев производится в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением правительства РФ от 24.09.2009 № 160 и правилами устройства электроустановок, определяющими допустимые расстояния от проводов ЛЭП до крон деревьев и кустарников.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.