Энергетики Подмосковья провели урок электробезопасности для детей с ОВЗ

Подмосковные энергетики продолжают обучение подрастающего поколения правилам электробезопасности. В рамках акции «Доброе электричество — детям» специалисты компании «Россети Московский регион» провели урок для учащихся 7-8 классов Балашихинской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Ребятам рассказали, что такое электричество, в чем его польза и необходимость, как соблюдать простые правила, чтобы сделать его безопасным для человека. В частности, ребята узнали, как правильно пользоваться бытовой техникой дома и как вести себя вблизи энергообъектов на улице. Они также узнали, как от оборванного провода образуется зона шагового напряжения и каким образом безопасно выйти из нее, используя «гусиный» шаг.

Следующая часть урока была посвящена наглядным примерам из жизни, объясняющим детям, почему нельзя играть, разводить костры, рыбачить вблизи ЛЭП и почему категорически запрещено проникать на трансформаторные подстанции или взбираться на опоры ЛЭП.

Помимо этого, детей познакомили со специальными знаками, предупреждающими об опасности.

В завершение урока ребята посмотрели мультфильмы, герои которых еще раз напомнили правила электробезопасности, и получили тематические подарки от компании «Россети Московский регион».

Акция «Доброе электричество — детям» проводится в Москве и Подмосковье с 2009 года и в этом году отмечает 15-летие.

С начала текущего года специалисты «Россети Московский регион» на территории восточного Подмосковья провели порядка 30 уроков по электробезопасности, участниками которых стали свыше тысячи юных жителей городов и сел — воспитанников дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных школ, учебных заведений для детей с ограниченными возможностями, учреждений дополнительного образования, а также колледжей и техникумов.

Как ранее отмечал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, крайне важно не только обеспечить качественное электроснабжение жителей региона, но и научить людей и, в частности, детей пользоваться электричеством безопасно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.