Энергетики Подмосковья продолжают проводить уроки электробезопасности в школах

Специалисты «Мособлэнерго» продолжают весенний сезон проведения уроков электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья. В апреле тематические уроки под названием «Электричество — не игрушка!» были проведены в средних образовательных школах Егорьевска, Домодедова, Электростали, Павловского Посада и Мытищ. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Познавательные уроки на тему «Электричество — не игрушка!» состоялись в 5, 6 и 7-х классах общеобразовательной школы № 22 в г. Электросталь. Интерактивные занятия также были проведены для 5 и 6-х классов муниципального общеобразовательного лицея в Павловском Посаде и для 8-го класса школы «Классика-М», расположенной на ул. Юбилейной городского округа Мытищи. Не оставили без внимания и учащихся 2 и 3-х классов средних общеобразовательных школ № 2 и № 4 г. Домодедово и г. Егорьевск. Всего занятия посетили более 450 школьников.

Программа уроков включала в себя лекции, видеоролики, запуск макета мини электростанции, демонстрацию оборудования и средств защиты, а также практические занятия, в ходе которых дети узнали об основных принципах работы электрических сетей. Энергетики напомнили о правилах безопасного обращения с бытовыми электроприборами, особое внимание специалисты «Мособлэнерго» обратили на правила поведения вблизи ЛЭП и подстанций на улице. В ходе уроков ребята получают не только полезные знания, но и могут примерить экипировку и средства индивидуальной защиты энергетиков.

О том, что электричество окружает нас повсюду, и оно опасно, многие дети и подростки знают. Однако степень риска при неправильном обращении с ним осознают не все. Поэтому такие уроки стали доброй традицией. Они позволяют расширить представления обучающихся об электричестве, воспитать интерес к познанию окружающего мира и ответственное отношение к своей жизни и здоровью.

В целях профилактики детского электротравматизма специалисты «Мособлэнерго» ежегодно проводят занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья. Каждую весну и осень такие уроки посещают свыше полутора тысяч учащихся. Также в целях профориентации и привлечения молодежи к работе в сфере электроэнергетики для учеников старших классов и колледжей проводят экскурсии в филиалах и производственных отделениях компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.