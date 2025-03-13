Энергетики Подмосковья приведены в повышенную готовность в связи со штормом

В связи с прогнозируемым в пятницу, 14 марта, штормом, в ходе которого ожидается значительное усиление юго-западного, западного ветра с порывами днем — до 22 м/с ночью — до 17 м/с, энергетики компаний «Россети Московский регион», «Мособлэнерго»и «МОС АВС» приведены в повышенную готовность на всей территории обслуживания, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Заблаговременно проверено оснащение бригад инвентарем, экипировкой, обеспечение средствами защиты. Подготовлена оснастка, спецтехника, машины и механизмы к проведению работ. Организована проверка и готовность резервных источников электроснабжения и передвижных электроустановок обратной трансформации в целях оперативного выдвижения к объектам ЖКХ и социально значимым объектам. Установлено взаимодействие с местными органами МЧС, ЕДДС, оперативными штабами городских администраций и муниципальных образований.

С 21:00 13 марта до особого указания в компании прекращены все плановые и неплановые работы, за исключением неотложных и аварийных. С учетом возможного штормового ветра приняты меры по укреплению ограждающих конструкций в местах разрытий, строительных площадок и котлованов.

Около 800 оперативно-выездных бригад, примерно 3,8 тыс. специалистов «Мособлэнерго», «Россети МР» и «МОС АВС» переведены на усиленный режим работы. Бригады обеспечены необходимой техникой, в том числе резервными источниками электроснабжения и 331 передвижной дизельной электростанцией мощностью 47 МВт и 78 МВт.

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220 (короткий номер — 220), либо написав Электре — виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион» или на телефон горячей линии «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.