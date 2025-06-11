Энергетики Подмосковья переходят на усиленный режим работы в праздничные дни

«Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» вводят дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Подмосковья в ближайшие выходные, связанные с празднованием Дня России. В период с 12 по 16 июня запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компаний, оперативного и оперативно-ремонтного персонала предприятия, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения потребителей в период с 8:00 12 июня до 8:00 16 июня в компаниях отменяются все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений в сетях компании.

На территории обслуживания «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» проведены внеплановые проверки электросетей. Осмотрены линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Произведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, используемых для устранения нештатных ситуаций. Телефон «горячей линии» «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99, также сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220 (короткий номер — 220), либо написав электро-виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион».

Для предотвращения и оперативного устранения технологических нарушений на круглосуточном дежурстве в компании находится 369 бригад. При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются более 950 бригад и 931 единица спецтехники, в том числе 332 передвижных дизельных электростанций суммарной мощностью 48 МВт и 75 МВт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.