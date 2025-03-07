Энергетики Подмосковья переходят на усиленный режим работы на праздники

Специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» вводят дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в предстоящие праздничные выходные. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В дни празднования Международного женского дня. В праздничные выходные будет организовано круглосуточное дежурство руководителей и сотрудников филиалов, введен усиленный контроль за работой всех энергообъектов компаний.

Особое внимание будет уделено работе социально значимых объектов, а также местам проведения массовых мероприятий.

Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения потребителей с 8:00 8 марта до 8:00 10 марта отменяются все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений в сетях компаний.

На территории обслуживания «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» проведены внеплановые проверки оснащения электротехнического персонала инвентарем, экипировкой, средствами защиты и механизмов к проведению работы. Осмотрены линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Произведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, используемых для устранения нештатных ситуаций.

Для предотвращения и оперативного устранения технологических нарушений на круглосуточном дежурстве в компании находится 509 бригад. При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 349 бригад и 4013 единиц спецтехники, в том числе 332 передвижных дизельных электростанций суммарной мощностью 48 МВт и 78 МВт.

Энергетики компаний осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра. Ведется постоянный онлайн-мониторинг погодных условий.

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220), либо написав Электре — виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион», а также по телефону «горячей линии» «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.