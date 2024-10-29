Энергетики обеспечили электроснабжение автозаправок в 2 округах Подмосковья

Специалисты «Россети Московский регион» обеспечили электроснабжение автозаправочных станций в городских округах Ленинский и Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Для выдачи 20 кВт мощности объекту в Ленинском округе и дополнительных 50 кВт к уже имеющимся 14,2 кВт в Серпухове энергетики выполнили необходимые мероприятия в распределительных устройствах 0,4 кВ трансформаторных пунктов, запитанных от питающих центров 110 кВ «Апаренки» и 110 кВ «Заповедник».

Также специалисты установили измерительные комплексы со средствами учета электроэнергии трехфазного прямого включения.

Благодаря проведенным работам, качественным и надежным электроснабжением обеспечены автозаправочные станции, установленные в местах оживленного дорожного движения, что создает комфортные условия пользования автотранспортом для жителей городских округов на юге Подмосковья.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.