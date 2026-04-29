Энергетики «Мособлэнерго» продолжают устранять последствия апрельского снегопада

Специалисты «Мособлэнерго» продолжают работу в условиях режима повышенной готовности и восстанавливают электроснабжение потребителей Подмосковья. В течение дня на смене находятся 179 специалистов и 68 единиц спецтехники, включая 12 ПЭС в составе 61 бригады. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.

С момента введения особого режима работы (ОРР) 11:30 часов 27 апреля специалистами компании проведены выезды бригад ОВБ по 680 заявкам по сети 0,4 кВ и 115 заявкам по сети 6-10 кВ. Основной причиной технологических нарушений стали ветки деревьев, упавшие под тяжестью мокрого снега на провода воздушных линий электропередачи.

Также по решению регионального штаба, в течение суток 29 апреля директорами филиалов при взаимодействии с главами городских и муниципальных округов организованы ежечасные проверки наличия электроснабжения СНТ в зоне ответственности АО «Мособлэнерго».

В помощь коллегам вышестоящей электросетевой организации направлено 30 бригад (133 человека), 43 единицы спецтехники и 21 ПЭС.

В случае нарушения электроснабжения необходимо обращаться по телефону «горячей линии» АО «Мособлэнерго»: 8(495)995-00-99.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.