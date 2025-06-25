Энергетики модернизируют электросети Раменского округа в 2025 году

В рамках программы повышения надежности электроснабжения АО «Мособлэнерго» запланировано 71 мероприятие в Раменском округе в 2025 году. На данный момент выполнено 29 из них. Энергетики проведут капремонт 7 трансформаторных подстанций, 1 распределительного пункта, а также 26 км воздушных и 6 км кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 6-10 кВ. Об этом в ходе оперативного совещания администрации доложил заместитель главы Раменского округа Сергей Ефремов.

Работы затронут не только Раменское, но и населенные пункты Турыгино, Бахтеево, Вялки, Дементьево, Дергаево, Жирово, Капустино, Клишева, Коняшино, Минино, Осеченки, Сафоново, Гжелка, Горка, Дубки, Ильинский, поселок совхоза «Раменский», поселок Гжельского кирпичного завода, села Загорново, Игумново, Речицы, Гжель, ТУ «Гжель», поселки Кратово, Удельная и СНТ «Полянка».

В марте в деревне Пласкинино заменили силовое оборудование в трансформаторной подстанции, повысив надежность электроснабжения для 150 жителей. На Северном шоссе в Раменском отремонтировали РТП-15: заменили 4 вакуумных выключателя и установили 4 новых выключателя нагрузки, обеспечив электроэнергией около 10 000 потребителей.

В 2025 году энергетики ПАО «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» также проведут работы по модернизации электросетевой инфраструктуры в Раменском муниципальном округе.

Уже выполнены работы по реконструкции 15 км кабельно-воздушных линий 6 кВ от питающего центра «Кварц», что повысило надежность электроснабжения в населенных пунктах Шилово, Паткино, Софьино, Михайловская Слобода, Дурниха, Чулково и прилегающих садоводческих товариществ. Также установлена инновационная система накопления энергии в селе Строкино.

В планах на 2025 год — ремонт 25 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, замена 10 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Кроме того, запланирован ремонт 28 выключателей 6/10 кВ на питающих центрах Раменского округа. Энергетики расчистят 290 га просек от древесно-кустарниковой растительности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.