Электростальцев призвали использовать земли по назначению

«Участки, которые мы с коллегами осмотрели сегодня в ходе массового рейда, имеют вид разрешенного использования под обеспечение сельскохозяйственного производства, для ведения подсобного сельского хозяйства. По факту на каждом участке ведётся незаконная деятельность - это прямое нарушение с точки зрения нецелевого использования», - пояснил Геннадий Герасимов.

Устранение нарушения на данных земельных участках, которые находятся как в частной собственности, так и аренде, находятся на особом контроле Министерства. Уже поданы иски в суд об обязании ответчиков использовать земельные участки по целевому назначению.



«Использование земельного участка в соответствии с видом разрешенного использования – это аксиома. Если указано, для производственных целей, - значит, должно быть производство, если для нужд сельского хозяйства, - именно эта деятельность и должна здесь вестись. Кроме того, способы использования земельных участков не должны наносить вред окружающей среде. Первоначальные меры в отношении всех инцидентов предприняты, более того, выработаны с коллегами из профильных ведомств дальнейшие алгоритмы, вплоть до расторжения договора аренды», - подчеркнул замминистра.



Он обратил внимание, что собственники и пользователи земельных участков обязаны по закону использовать землю и ухаживать за ней, об этом говорится в статье 42 Земельного кодекса РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.