Электроснабжение восстановили в ряде населенных пунктов Талдомского округа

Электроэнергия восстановлена в. д. Тарусово, д. Вотря, д. Глинки, д. Аймусово и д. Растовцы, сообщил глава Талдомского горокруга Юрий Крупенин в Telegram.

Ранее на оперативном штабе по запуску электроэнергии с представителями ПАО «Россети» и АО «Мособлэнерго» обсудили вопросы, восстановления электроснабжения в оставшихся населенных пунктах Талдомского округа.

В настоящее время ведется работа по заявкам местных жителей, оставшихся без электроэнергии. Все силы и средства будут направлены в населенные пункты, которые остаются без электричества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что большая часть региона снова подключена к энергоподаче.

«В целом в регионе последствия циклона ликвидируют более 230 бригад — от „Россетей“ (209) и „Мособлэнерго“ (26) — и бригады из других регионов: из Нижнего Новгорода, Твери, Ярославля, Владимира, Воронежа, Ульяновска и Поволжья», — резюмировал глава региона.