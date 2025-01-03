Электроснабжение в Пушкине Московской области восстановлено в полном объеме

Электроснабжение в подмосковном Пушкине было восстановлено в полном объеме в 00:30 3 января. Ресурс подается в стандартном режиме.

По предварительным данным, технологический сбой произошел в Пушкине на улицах 50 лет Комсомола, Озерная, Тургенева и в домах на Московском проспекте. Чтобы восстановить подачу электричества, отправили оперативно-выездную бригаду и ПЭС.

2 января произошло автоматические отключение масляного выключателя шесть киловатт кабельной линии в направлении распределительной трансформаторной подстанции №24001 секции №1, секции №2 от максимальной токовой защиты. Без напряжения остались 10 ТП полностью, одно ТП по одному вводу, СЗО — пять штук полное погашение. Резерв был.

Были направлены 24 ПЭС общей мощностью 10 476 киловатт.

По состоянию на 20:45 2 января включили шесть ТП. 21 ПЭС общей мощностью 8 960 киловатт направили на базы, три ПЭС общей мощностью 1 516 киловатт ожидают подключения. Еще идут оперативные переключения.

Baza писала о том, что около 100 многоэтажек и восемь котельных в подмосковном Пушкине остались без света 2 января. Причиной послужила авария на сетях.