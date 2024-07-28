Электроснабжение потребителей ЖК «Видный город» восстановлено

сегодня в 10:30

В ЖК «Видный город», расположенном в городе Видном Ленинского городского округа, восстановили электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В ЖК «Видный город», расположенном в городе Видном Ленинского городского округа, было зафиксировано короткое замыкание кабельной линии по адресу: ул. Святослава Рихтера, д. 3.

Электроснабжение жилого комплекса после ремонтных работ было полностью восстановлено в 21-40.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.