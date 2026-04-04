Электромонтажные работы и внутреннюю отделку завершают строители в детском саду в Люберцах

Ход работ проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«Сейчас строители завершают электромонтажные работы, внутреннюю отделку. Также в этом году в микрорайоне за счет средств инвестора будут достроены и открыты школа на 1100 мест и поликлиника на 540 мест с постом скорой помощи», — отметил Владимир Волков.

Закон о комплексном развитии территории эксперты и представители федерального правительства называют ключевым в сфере жилищного строительства. Застройщики теперь обязаны создавать социальную инфраструктуру за свой счет. Благодаря КРТ вместо спальных районов появляются полноценные экосистемы — со школами, садиками, больницами и благоустроенными общественными пространствами.

«Также в текущем году за счет средств инвесторов будут построены и открыты поликлиника в ЖК „Люберецкий“ за 300 посещений в смену, детский сад на 285 мест в ЖК „Егорово парк“. Механизм КРТ помогает и в расселении аварийного жилья. С 2024 года расселено 408 человек из 157 аварийных помещений», — подчеркнул глава Люберец Владимир Волков.

В 2026 году из аварийного жилья планируется переселить еще не менее 30 семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.