Экстремальные холода ударят в Москве в ближайшее время

С 30 января по 3 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода. Столбики термометров в ночное время могут опускаться до минус 25 градусов, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Городские службы будут заблаговременно регулировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения на основе краткосрочного прогноза погоды», — говорится в сообщении.

В связи с аномально-холодной погодой ГУ МЧС России по столице призывает горожан быть внимательными и осторожными; не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы; надевать одежду и обувь по погоде, а также стараться двигаться на морозе.

В случае ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.

