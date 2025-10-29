Эксперты стройконтроля провели более 70 тыс выездов на соцобъекты с начала года
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
За десять месяцев эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области обеспечили контроль на 706 социально значимых объектах. На большинстве из них ведутся активные строительные работы, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Под наблюдением специалистов находятся ключевые объекты инфраструктуры, включая 181 объект жилищно-коммунального хозяйства — водозаборные узлы, очистные сооружения, канализационные насосные станции, 44 объекта здравоохранения, свыше 450 объектов энергетического комплекса и т. д.
Что проверяют эксперты:
- гарантию соблюдения технологических процессов подрядной организацией;
- соответствие объемов работ утвержденной смете;
- использование качественных строительных материалов.
Ключевая задача экспертов стройконтроля — предотвратить дефекты строительных работ на ранних этапах. За отчетный период эксперты провели более 70 тыс. выездов. Среди округов, где были проведены мероприятия — Кашира, Клин, Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский, Щелково и другие.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.
«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.