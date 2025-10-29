сегодня в 19:32

Эксперты стройконтроля провели более 70 тыс выездов на соцобъекты с начала года

За десять месяцев эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области обеспечили контроль на 706 социально значимых объектах. На большинстве из них ведутся активные строительные работы, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Под наблюдением специалистов находятся ключевые объекты инфраструктуры, включая 181 объект жилищно-коммунального хозяйства — водозаборные узлы, очистные сооружения, канализационные насосные станции, 44 объекта здравоохранения, свыше 450 объектов энергетического комплекса и т. д.

Что проверяют эксперты:

гарантию соблюдения технологических процессов подрядной организацией;

соответствие объемов работ утвержденной смете;

использование качественных строительных материалов.

Ключевая задача экспертов стройконтроля — предотвратить дефекты строительных работ на ранних этапах. За отчетный период эксперты провели более 70 тыс. выездов. Среди округов, где были проведены мероприятия — Кашира, Клин, Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский, Щелково и другие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.