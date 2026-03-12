Эксперты РЭО обменялись опытом в сфере отходов с коллегами из Узбекистана

В ходе пятого заседания Российско-Узбекской Рабочей группы, созданной для реализации соглашения между Министерством природных ресурсов РФ и Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы, специалисты Российского экологического оператора встретились с узбекскими коллегами. Главными темами для обсуждения стали перспективы международного сотрудничества, вопросы расширенной ответственности производителей и взаимный обмен наработками в сфере управления отходами, сообщила пресс-служба администрации РЭО.

Сотрудники РЭО выступили с презентацией, в рамках которой озвучили ряд инициатив по налаживанию инвестиционного партнерства и трансферу технологических знаний. Кроме того, российские эксперты подробно рассказали о функционировании механизма расширенной ответственности производителей (РОП) в Российской Федерации, предложив конкретные варианты для совместной работы двух стран.

«Узбекистанская сторона подтвердила заинтересованность и готовность в обмене опытом. Стороны договорились о развитии двустороннего взаимодействия, в том числе договорились на дополнительные встречи на рабочем уровне на будущих мероприятиях в России и Узбекистане», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — создание и внедрение в России целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Начиная с 2025 года, в стране действует обновленный национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его ключевых направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла, что к 2030 году подразумевает достижение 100-процентной сортировки всех ежегодно образующихся ТКО, сокращение объема захоронения отходов до уровня не более 50% и возврат в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.