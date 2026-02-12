Эксперты объяснили рост тарифов ЖКХ в России недофинансированием и коммерциализацией

Рост тарифов на услуги ЖКХ в России связан с коммерциализацией отрасли и многолетним недофинансированием инфраструктуры, заявили сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин и эксперт по ЖКХ Евгения Юнисова.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин отметил, что система ЖКХ не должна рассматриваться как бизнес, поскольку коммерческие организации стремятся к максимальной прибыли, что приводит к постоянному росту тарифов.

«Это не про бизнес, а про развитие страны и цивилизации поколений. Если в системе ЖКХ работают коммерсанты, подорожание неизбежно», — пояснил Егармин в эфире радио Sputnik.

Эксперт по ЖКХ, юрист Евгения Юнисова добавила, что значительная часть коммунальной инфраструктуры находится в неудовлетворительном состоянии из-за десятилетий недофинансирования. По ее словам, отсутствие профилактических и капитальных ремонтов, а также своевременной модернизации приводит к высоким энергопотерям и дополнительным расходам.

В январе 2026 года россияне массово пожаловались на резкое увеличение платежей за коммунальные услуги. Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности тарифов в сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. В ведомстве подчеркнули, что рост тарифов допустим только в пределах индексации НДС, увеличившейся с 1 января 2026 года на 2%.

