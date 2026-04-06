Эксперт Сергеев объяснил, когда за уборку ночью штрафуют

Эксперт по спорам в сфере ЖКХ Сергей Сергеев сообщил, что в Москве могут оштрафовать не за саму уборку ночью, а за превышение допустимого уровня шума. Речь идет о нарушении режима тишины, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, ответственность наступает именно за нарушение режима тишины, который действует во всех регионах России. Конкретные временные рамки устанавливают местные власти.

«Так, в Москве разрешено шуметь с 7 утра до 23 часов вечера. При этом собственники должны оставлять время для тихого часа — с 13 до 15 часов. Если человек решит устроить уборку в квартире после 23 часов и шум бытовых приборов будет превышать допустимые 45 децибел, соседи в праве обратиться в полицию», — пояснил Сергеев.

Эксперт отметил, что к административной ответственности чаще привлекают при систематических нарушениях, когда человек регулярно мешает соседям по ночам.

«Если этими звуками собственник будет нарушать «режим тишины», соседи вправе вызвать полицию, которая зафиксирует факт нарушения. В первый раз, как правило, выносят предупреждение. Но если человек продолжает мешать соседям в вечерние часы, его могут оштрафовать», — сообщил собеседник «ВМ».

Размер штрафа зависит от региона и повторности нарушения.

