Эксперт рассказал, почему появляется ржавая вода из-под крана и как ее очистить

Доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что ржавый оттенок водопроводной воды связан с повышенным содержанием железа, и объяснил, как можно очистить такую воду в домашних условиях, сообщает Газета.ru .

Рыжеватый цвет водопроводной воды обычно указывает на избыток железа, рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, железо в воде чаще всего присутствует в виде ионов Fe²⁺, которые при контакте с воздухом окисляются до Fe³⁺ и образуют нерастворимые соединения, придающие воде бурый оттенок.

Дорохов отметил, что на появление ржавчины влияет не только возраст труб, но и состав воды, источник водозабора и температура. Даже в современных системах водоснабжения возможно превышение допустимого уровня железа, который по санитарным нормам не должен быть выше 0,3 мг/л. Регулярное употребление такой воды может привести к накоплению железа в организме и вызвать проблемы с печенью, щитовидной железой и сердечно-сосудистой системой. Особенно уязвимы к этому дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

Для очистки воды эксперт рекомендовал использовать ионообменные фильтры с цеолитами или синтетическими смолами, которые эффективно удаляют ионы железа. Такие фильтры требуют регулярного обслуживания. Еще один способ — насыщение воды кислородом с последующим удалением осадка обычным фильтром, что особенно актуально для воды из артезианских скважин.

В многоквартирных домах установка систем предварительной очистки помогает снизить риски, связанные с загрязненной водой. Важно выбирать сертифицированное оборудование, соответствующее стандартам. При наличии других примесей, например марганца или сероводорода, может потребоваться многоступенчатая фильтрация.

Дорохов добавил, что кипячение воды также способствует осадку железа. После кипячения воду следует отстоять и аккуратно слить с осадка или профильтровать. В дачных условиях, где вода поступает из колодцев или скважин, рекомендуется использовать гравитационные фильтры, не требующие электричества и химической регенерации.