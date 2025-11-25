Эксперт рассказал, как сэкономить на поломках сантехники

Смывание неподходящих вещей, таких как влажные салфетки или пластиковые изделия, может привести к поломкам сантехники и засорам в трубах. Об этом РИАМО сообщил сантехник Александр Коняев.

«Многие предметы не разлагаются так же быстро, как туалетная бумага, и могут застревать в системах водоснабжения. Более того — даже туалетную бумагу не рекомендуется смывать. В результате таких необдуманных способов избавиться от мусора возникает необходимость вызывать сантехника, что приводит к дополнительным расходам и неудобствам», — отметил Коняев.

Если у вас есть септическая система, смывание неподходящих предметов может привести к ее поломке. Ремонт такой системы требует времени и денег.

«Важно помнить, что унитаз не предназначен для сброса мусора. Смывайте только то, что действительно должно быть смыто. Это поможет сохранить ваши трубы и кошелек в порядке», — сказал сантехник.

