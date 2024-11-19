Эксперт предложила стандартизировать тариф на услуги по содержанию домов

Она уверена, что для достижения качественного обслуживания важно установить экономически обоснованные расчеты, которые будут обязательными для всех регионов. Это позволит создать более прозрачную систему оплаты за услуги, такие как содержание и текущий ремонт, что в свою очередь может привести к переходу к государственному регулированию в сфере ЖКУ.

Разворотнева также отметила, что собственники могут отказаться от некоторых услуг, но основной пакет должен быть оплачен. Это позволит обеспечить базовые условия для жизни в многоквартирных домах. Важно разработать методику расчета тарифов, которая будет учитывать отраслевые соглашения и требования Трудового кодекса.

Кроме того, она акцентирует внимание на необходимости повышения эффективности труда в сфере ЖКХ через автоматизацию процессов. Однако, несмотря на внедрение новых технологий, полностью избежать ручного труда в этой области не удастся. Таким образом, комплексный подход к решению проблем в ЖКХ включает как стандартизацию тарифов, так и использование современных технологий для повышения производительности.

«Я все-таки считаю, что, если мы хотим добиться качественного обслуживания и содержания многоквартирных домов, мы должны идти по пути четкого стандартизированного тарифа по дому», — заявила эксперт.

Основной пакет услуг должен быть оплачен, а собственники могут отказаться от дополнительных услуг. Это приведет к государственному регулированию ЖКУ. Также Разворотнева акцентировала внимание на автоматизации труда для повышения его эффективности, однако полностью избежать ручного труда в сфере ЖКХ не удастся.