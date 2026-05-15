Эксперт оценила планы Минстроя внедрить ИИ в МКД

Риелтор Наталья Перескокова оценила инициативу Минстроя перевести к 2030 году 50% строящихся многоквартирных домов под контроль ИИ. Она указала на преимущества цифрового контроля и риски массовой установки умных счетчиков.

Минстрой предложил к 2030 году перевести половину строящихся МКД под контроль систем на базе искусственного интеллекта. По словам Натальи Перескоковой, эффект зависит от задач, которые решает технология.

«Где эффект действительно будет, это прежде всего – контроль строительства многоквартирных домов… Но здесь важно, что ИИ не заменяет технадзор, он усиливает контроль, а принимает инженерное решения уже технадзор», — подчеркнула Перескокова в эфире радио Sputnik.

Средний результат, по ее оценке, дадут чат-боты и голосовые помощники в ЖКХ.

«Это даст эффект только на массовых типовых обращениях… В таких кейсах бот вызывает у жителей больше раздражения, за ним нет реального решения проблемы», — отметила эксперт.

Самой спорной мерой она назвала установку 99% интеллектуальных счетчиков.

«Конечно, есть плюсы… Но есть серьезные проблемы», — предупредила Перескокова, указав на высокую стоимость, импортозависимость и неготовность инфраструктуры в ряде регионов.

По ее прогнозу, крупные застройщики внедрят ИИ как стандарт, однако цель в 99% выглядит завышенной для всей страны.

