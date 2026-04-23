Эксперт объяснил, как снизить плату за пустую квартиру

Эксперт Бондарь: снизить плату за пустую квартиру можно с помощью счетчиков

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что полностью отказаться от оплаты коммунальных услуг за пустующую квартиру нельзя, но сумму в квитанции можно уменьшить, сообщает RT .

По словам специалиста, даже если в квартире никто не живет, счета продолжают приходить. Полностью освободиться от платежей не получится.

«В ситуации с пустующей квартирой собственник обычно замечает, что квитанции продолжают приходить. Хотя ресурсами никто не пользуется. Полностью отказаться от выплат, скорее всего, не удастся», — рассказал Бондарь.

Он уточнил, что обязательными остаются расходы на отопление, содержание общедомового имущества и капитальный ремонт. Плата за лифт и уборку подъезда также начисляется независимо от факта проживания.

Снизить сумму возможно при наличии счетчиков воды и электричества: при отсутствии потребления начисления будут нулевыми. Сложнее обстоит ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов.

«В этом случае собственник также может оформить перерасчет, представив доказательства фактического проживания по другому адресу», — пояснил эксперт.

Если услуга, например, дежурный в подъезде, не утверждена общим собранием жильцов, ее можно оспорить через обращение в управляющую компанию, добавил Бондарь.

