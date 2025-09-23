Эксперт объяснил, как бороться с соседями, оставляющими мусор в подъезде

Жильцы многоквартирных домов часто сталкиваются с проблемой мусора, оставленного соседями в подъезде. Эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев объяснил, как правильно действовать в таких ситуациях, сообщает «Вечерняя Москва» .

Оставленный в подъезде мусор становится причиной конфликтов между жильцами и нарушает санитарные и противопожарные нормы. Эксперт по вопросам ЖКХ Сергей Сергеев напомнил, что хранение мусора и личных вещей в местах общего пользования, таких как лестничные клетки, запрещено законом.

Сергеев пояснил, что при обнаружении мусора в подъезде необходимо в первую очередь обратиться в управляющую компанию. Именно она отвечает за содержание общего имущества и обязана устранять препятствия на эвакуационных путях. Если управляющая компания не реагирует или ее меры оказываются недостаточными, жители могут пожаловаться в жилищную инспекцию. В этом случае инспекция может оштрафовать управляющую компанию. Если проблема не решается, жильцы вправе обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверки.

«Соседи не должны самостоятельно предпринимать никаких юридически значимых действий. Им достаточно обратиться в управляющую компанию, которая обязана организовать все необходимые меры», — отметил Сергеев.

Эксперт также подчеркнул, что захламление подъезда может создавать угрозу пожарной безопасности, особенно если среди мусора есть горючие вещества. Кроме того, хранение вещей в местах общего пользования может привести к штрафам для собственников квартир.

Виталий Бойко, эксперт по пожарной безопасности, добавил, что оставленные в подъезде коляски, велосипеды и другие предметы также нарушают правила и могут повлечь административную ответственность.

