Эксперт Бондарь: не все работы в подъезде нужно согласовывать с соседями

Жители России могут производить некоторые работы на общей территории внутри подъезда без согласования с соседями. Например, без одобрения жильцов можно установить камеры наружного наблюдения, но при этом обязательно нужно соблюсти некоторые нормы, об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает NEWS.ru .

Одним из видов работ, которые не нужно согласовывать, является установка видеокамеры у двери. Однако нужно убедиться в том, что объектив не направлен на двери соседских квартир. Также не обязательно заручаться одобрением всех жильцов для того, чтобы установить в подъезде или на лестничной клетке цветы. Главное — чтобы растения были установлены с учетом правил пожарной безопасности и не мешали передвижению людей.

«Если камера расположена в месте общего пользования, например, на лестничной площадке, и ее объектив не направлен на двери соседских квартир, согласие остальных жильцов не требуется. Такая установка считается законной, поскольку не нарушает приватности окружающих. Аналогично, установка видеодомофона или дверного звонка — это личное дело владельца квартиры, не касающееся общедомового имущества», — добавил Бондарь.

Если речь идет о комнате в коммунальной квартире, то и тут хозяин не все должен согласовывать с жильцами других помещений.

Например, он не обязан заручаться поддержкой жильцов, если решит продать свою комнату в коммунальной квартире. То же самое распространяется на рабочую деятельность. Если работа в комнате в коммуналке не мешает остальным жителям, значит ее можно не согласовывать.