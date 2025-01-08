Эксперт Бондарь: не все работы в подъезде нужно согласовывать с соседями
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Жители России могут производить некоторые работы на общей территории внутри подъезда без согласования с соседями. Например, без одобрения жильцов можно установить камеры наружного наблюдения, но при этом обязательно нужно соблюсти некоторые нормы, об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает NEWS.ru.
Одним из видов работ, которые не нужно согласовывать, является установка видеокамеры у двери. Однако нужно убедиться в том, что объектив не направлен на двери соседских квартир. Также не обязательно заручаться одобрением всех жильцов для того, чтобы установить в подъезде или на лестничной клетке цветы. Главное — чтобы растения были установлены с учетом правил пожарной безопасности и не мешали передвижению людей.
«Если камера расположена в месте общего пользования, например, на лестничной площадке, и ее объектив не направлен на двери соседских квартир, согласие остальных жильцов не требуется. Такая установка считается законной, поскольку не нарушает приватности окружающих. Аналогично, установка видеодомофона или дверного звонка — это личное дело владельца квартиры, не касающееся общедомового имущества», — добавил Бондарь.
Если речь идет о комнате в коммунальной квартире, то и тут хозяин не все должен согласовывать с жильцами других помещений.
Например, он не обязан заручаться поддержкой жильцов, если решит продать свою комнату в коммунальной квартире. То же самое распространяется на рабочую деятельность. Если работа в комнате в коммуналке не мешает остальным жителям, значит ее можно не согласовывать.