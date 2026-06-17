Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 18:49

Экоцентр в Королеве принял 49 кубометров вторсырья с акций

Экоцентр «Приемочная №1» в Королеве принял 49 кубометров вторсырья с экологических акций в Дмитрове, Ивантеевке и Мытищах. Собранные отходы направят на досортировку и дальнейшую переработку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Экоцентр «Приемочная №1» в городском округе Королев продолжает работать партнером-заготовителем экологических акций по раздельному сбору отходов в Подмосковье. С трех мероприятий в Дмитрове, Ивантеевке и Мытищах на досортировку поступило 49 кубометров вторичных ресурсов.

В Ивантеевке собрали 4 кубометра вторсырья. В Дмитрове сообщество «Чистый Дмитров» передало 15 кубометров. В Мытищах юбилейная акция «Экооперации» обеспечила 30 кубометров вторичных ресурсов без учета стеклотары.

Если перевести этот объем в транспорт, то он сопоставим с загрузкой 4–5 полностью заполненных автомобилей ГАЗель. Все поступившие материалы специалисты центра отсортируют и подготовят к отправке на перерабатывающие предприятия.

Жители Королева могут сдавать вторсырье ежедневно вне акций по адресу: улица Калининградская, дом № 5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.