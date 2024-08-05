Экономист рассказал, чем грозит подорожание подключения к электросетям

Двукратное подорожание подключения к электросетям может спровоцировать массовый переход компаний на собственную электрогенерацию для экономии расходов, заявил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Морковкин.

Глава компании «Россети» Андрей Рюмин отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил в два раза повысить тарифы на технологическое присоединение к электросетям для населения с 1 января 2025 года. По его мнению, минимальная ставка должна вырасти до 10 тысяч рублей за 1 кВт вместо текущих 5,57 тысячи рублей, а максимальная — до 20 тысяч рублей за 1 кВт против текущих 11,17 тысячи рублей.

Необходимость повышения тарифов Рюмин аргументирует тем, что текущие ставки не покрывают затраты на технологическое присоединение, а ряд компаний группы «Россети» «исчерпали возможности финансирования программы льготного ТП» из-за достижения «критического уровня кредитного долга».

«Компания „Россети“ — это монополия, которая хочет заручиться поддержкой властей, чтобы удержать свое доминирующее положение на рынке. Основная причина того, что корпорация недополучает прибыль, заключается в том, что генерацией электричества и подключением к электросетям занимаются разные компании», — прокомментировал Морковкин.

Экономист считает несправедливым двукратное повышение платы за технологическое присоединение, а доводы в его пользу — преувеличенными.

«Затраты на логистику, закупку нового оборудования, запчасти, ремонт, безусловно, растут, но „Россети“ хотят полностью переложить их на плечи потребителей энергии», — считает Морковкин.