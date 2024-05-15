Экономист Морковкин назвал утопией предложение снизить долю расходов на ЖКУ

Предложение снизить максимальную долю расходов россиян на ЖКУ — инициатива благая с точки зрения социальной справедливости, но неосуществимая в сегодняшних реалиях, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Ранее в Госдуме предложили установить единый стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на ЖКХ: для одиноких пенсионеров и многодетных семей общероссийский порог оплаты не должен превышать 10%, а для всех остальных граждан — 15%. Сейчас он составляет 22% от дохода семьи, но регионы могут его уменьшать.

«Снизить лимит расходов на ЖКУ можно, но кто будет компенсировать недостающие доходы управляющим компаниям? Доля трат на коммунальные услуги у россиян разная: у одного человека она составляет 20% от месячного дохода, у другого — 40-50%, а у третьего может не превышать 1%», — сказал Морковкин.

По его словам, государство не сможет субсидировать сокращение трат на ЖКУ, поскольку это сильно ударит по бюджету.

«Профильные ведомства в правительстве однозначно это не поддержат. Переложить это на бизнес в текущих рыночных условиях тоже невозможно», — заявил Морковкин.

Экономист считает, что можно осуществить предложенную инициативу лишь частично, обеспечив сокращение трат на ЖКУ для малоимущих, а лучше всего повысить зарплаты и увеличить размер социальных пособий для нуждающихся категорий граждан.