Эколайн и совет волонтерства подписали соглашение о сотрудничестве в Подмосковье

Группа ЭкоЛайн реализует большое количество проектов в области экологического просвещения и корпоративного волонтерства. Сотрудники компании, в частности региональные операторы Московской области, деятельность которых на территории Подмосковья курирует министерство ЖКХ Московской области, рассказывают на общественных мероприятиях об экологической грамотности, организуют экологические акции, помогают развивать раздельный сбор отходов и продвигают инициативы по сокращению отходообразования.

«Корпоративные волонтеры — наилучшие проводники устойчивых ценностей в коллективах крупнейших компаний. В деле экопросвещения вклад корпволонтеров неоценим. Мы рады стать участниками развития крупнейшего в России сообщества волонтеров и уверены, что это сотрудничество приведет к позитивным результатам и для компаний, и для экологизации российского общества», — отметила заместитель генерального директора Елена Вишнякова.

Соглашение предполагает совместную организацию и проведение экологических — волонтерских акций, рабочих встреч, экспертных совещаний, «круглых столов», конференций, конкурсов.

«Мы рады началу сотрудничества с группой ЭкоЛайн, уверены, что наша совместная работа в области экологии и экологического просвещения будет востребована как волонтерами компании, так и прочими участниками Совета», — отметила председатель НСКВ Ирина Жукова.

Масштабная акция запланирована 18 мая 2024 года, когда Группа ЭкоЛайн и привлеченные добровольцы из числа сотрудников других крупных федеральных компаний проведут субботник на месте Сунгирской стоянки древнего человека на окраине Владимира.

Мероприятие проводится по инициативе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Цель — привести в порядок уникальный памятник археологии, известный среди ученых-историков всего мира. Сунгирская верхнепалеолитическая стоянка древних людей выявлена на окраине города Владимира в 1955 году. Раскопки велись более полувека, а научные исследования продолжаются до сих пор.

В прошлом году Группа ЭкоЛайн оказала благотворительную поддержку выставочному проекту «Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины». Выставка открылась в музейном центре «Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника в ноябре 2023 года. Экспонатами выставки стали знаменитые артефакты: сунгирские лошадки, прорезные диски, ритуальные жезлы, орудия труда, украшения и оружие. Экспозиция дополнена мультимедийными эффектами и показывает, как выглядели, во что были одеты и как охотились древние обитатели Сунгиря. Группа ЭкоЛайн планирует дальнейшее сотрудничество с Владимиро-Суздальским музеем в создании масштабного археологического комплекса «Сунгирь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.