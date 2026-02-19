сегодня в 10:42

Егорьевск усиленно приводят в порядок на фоне мощнейшего снегопада

Директор МБУ «Егорьевская служба благоустройства» Дмитрий Зернов заявил, что предприятие продолжает функционировать в усиленном режиме на фоне снегопада в Московской области. Погода не дает коммунальщикам расслабиться.

Зернов отметил, что после снегопада предприятием был обеспечен проезд во всех населенных пунктах. Особое внимание было уделено социальным объектам, подъездам к мусорным площадкам, школам, детским садам. Созданы условия для прогулок пешеходов, очищены лестницы, тротуары, спуски, некоторые парковки.

За прошедшие 2 дня вывезли большое количество снега — около 5 тыс. кубометров. Его доставляют в определенное место, где работает бульдозер. Затем снег складируют. Подобная работа проводится без остановки.

Зернов рассказал, что 18 февраля у коммунальщиков была небольшая передышка. Они провели небольшой ремонт техники. Но уже сейчас водителям раздают путевые листы и задания для отправки по маршрутам.

«Сегодня у нас будут работать 15 единиц метущей техники, 4 мини-, 2 фронтальных погрузчика, 5 самосвалов и порядка 100 дворников», — отметил директор МБУ «Егорьевская служба благоустройства».

Задача коммунальщиков — промести проезды для движения транспорта. Также прометут дороги для пешеходов, спуски, лестницы. Подобную работу планируют проводить до завершения снегопада и после него.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

