Ефимов: пять районов ТиНАО обеспечат питьевой водой из сети московского водопровода

Жители ТиНАО из районов Троицк, Щербинка, Филимонковский, Краснопахорский и Коммунарка будут обеспечены питьевой водой из московского водопровода, отвечающей всем требованиям СанПиН, благодаря крупному объекту инженерной инфраструктуры, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство инженерных сетей и их интеграция в общую московскую сеть — еще одно важное направление развития территории ТиНАО вместе с появлением дорожно-транспортной инфраструктуры и метрополитена.

«В ТиНАО появится крупный объект инженерной инфраструктуры — до конца 2027 года здесь построят более 30 километров сетей водоснабжения от деревни Сосенки до города Троицка. Благодаря этому пять районов ТиНАО обеспечат питьевой водой из московского водопровода. К настоящему моменту в эксплуатацию ввели более 19 километров сетей водоснабжения. По проекту также построят два новых регулирующих водопроводных узла — „Станиславль“ и „Красную Пахру“ — и реконструируют четыре существующих водозаборных узла», — поделился Ефимов.

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов подчеркнул, что строительство регулирующего водопроводного узла «Станиславль» на территории района Троицк начнется в этом году, а его производительность составит 20 тысяч кубических метров в сутки.

«Кроме того, в планах строительство регулирующего водопроводного узла „Красная Пахра“ в Краснопахорском районе с производительностью 15 тысяч кубических метров в сутки», — объяснил Загрутдинов.

В следующем году будут реконструированы водозаборные узлы «ИЗМИРАН», «Микрорайон В», «Ботаково», «ИЯИ», расположенные на территории района Троицк. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы.

Реконструкция водозаборного узла «ИЗМИРАН» позволит увеличить его производительность с 1,2 тыс. до 2,2 тыс. кубических метров в сутки, «Микрорайон В» — с 1,9 тыс. до 3,2 тыс., «Ботаково» — с 7 тыс. до 12 тыс., «ИЯИ» — с 1,7 тыс. до 4 тыс.