Эффективность работы 108 УК Подмосковья оценили в областном правительстве

На очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования рынка управления многоквартирными домами на территории Подмосковья, которое прошло в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, обсудили результаты работы управляющих организаций в части оказания услуг ЖКХ населению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Членами комиссии также выступили представители Главного управления Следственного комитета по МО и Главного управления региональной безопасности МО.

На заседании были рассмотрены вопросы по 536 многоквартирным домам в 32 городских и муниципальных округах.

«Сегодня проанализировали работу более 108 управляющих организаций. Были рассмотрены как положительные примеры, чья работа соответствует нашим требованиям и запросам жителей, так и те, которым ещё предстоит выполнить ряд задач. Муниципальным образованиям еще раз разъяснили преимущества электронных голосований в ГИС ЖКХ — это, в первую очередь, простота и прозрачность. Теперь задача администраций качественно довести эту информацию до управляющих организаций, а тем, в свою очередь, до жителей», — сообщил начальник управления по работе с управляющими организациями министерства Максим Гущин.

Эффективность работы УО оценили по ряду критериев:

численные показатели перехода собственников жилья на электронный формат голосования в системе ГИС ЖКХ;

количество обращений от населения;

качество отработки жалоб в части содержания МКД;

соблюдение лицензионных требований.

Напомним заседания комиссии проходят в регионе ежемесячно. Основная цель — отработать единый четкий алгоритм работы всех управляющих организаций, и как итог — минимизировать число обращений в сфере содержания МКД от жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.