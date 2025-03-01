Эффективность модернизации Сухаревских очистных сооружений проверили в Мытищах

Директор управления экологии Артур Суворов совместно с инициативными жителями провел инспекцию очистных сооружений «Сухарево». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Работы, завершившиеся месяц назад, стали ответом на экологические проблемы, зафиксированные в прошлом году: тогда на Марфинском пруду и реке Уче наблюдались замор рыбы и гибель водоплавающих птиц.

«После модернизации сток, поступающий в реку, стал заметно чище. Это позитивный сигнал для экологии и жителей близлежащих территорий. Мы рассчитываем, что люди уже заметили улучшения, включая отсутствие неприятных запахов от реки, на которые ранее поступали жалобы. Качество сбрасываемой воды теперь не должно негативно влиять на водоем, а увеличенная мощность сооружений после реконструкции также даст свои плоды. Для подтверждения наших наблюдений мы проведем лабораторный анализ воды», — отметил Артур Суворов.

На данный момент все технические этапы модернизации завершены. Впереди — благоустройство территории: обновление забора и приведение в порядок прилегающих участков. По словам Артура Суворова, мониторинг эффективности модернизации продолжится.

Кроме того, совместно с органами прокуратуры ведется работа по пресечению нарушений на Сухаревском молочном комбинате, где зафиксированы неоднократные сбросы неочищенных отходов от пищевого производства.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.