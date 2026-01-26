Единый расчетный центр Подмосковья дал рекомендации по экономии тепла

Единый расчетный центр Московской области опубликовал советы по контролю расходов на отопление и снижению платежей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Жителям Подмосковья рекомендуют установить и своевременно поверять счетчики тепла, а также регулировать температуру в помещениях. Это позволит снизить расходы на отопление до 30-40%. Для точности начислений важно ежемесячно передавать показания приборов учета.

Плата за отопление рассчитывается исходя из тарифа и объема потребленного тепла. Объем определяется по показаниям общедомовых и индивидуальных счетчиков. При отсутствии прибора учета или несвоевременной передаче данных первые три месяца расчет ведется по среднемесячному потреблению, затем — по нормативу.

Тарифы на тепло для ресурсоснабжающих организаций устанавливает комитет по ценам и тарифам Московской области. Получить консультацию по начислениям и установке счетчиков можно в офисах МосОблЕИРЦ, по телефону 8 (499) 444-01-00, а также в личном кабинете или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по подготовке отопительного сезона в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.